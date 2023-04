Stand: 05.04.2023 09:30 Uhr Rabatt in'n Noord-Oostsee-Kanal

En Fohrt dör'n Noord-Oostsee-Kanal warrt billiger. Vun Sommer af an mööt Frachters un Tankers dor langsamer föhren – wegen de öllerhaftigen Dämm an de Sieten vun'n Kanal. Dorüm hett de Bund nu ankünnigt, dat man eerst mal blots noch halv so veel betahlen mutt, wenn man dör'n Kanal föhren will. Bummelig süssteihndusend Scheep föhrt per Johr vun de Elv na de Oostsee – or annersrüm.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch