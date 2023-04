Stand: 05.04.2023 09:30 Uhr Weniger Luxus-Immobilien verköfft

In Hamborg sünd verleden Johr goot twintig Perzent weniger Luxus-Wohnungen verköfft worrn, de mehr as teihndusend Euro per Quadratmeter köst. Dat hett de Makler Dahler un Company rutfunnen. De düerste Wohnung is in de Haven-City verköfft worrn – för teihn Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch