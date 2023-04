Stand: 04.04.2023 09:30 Uhr Finnland in de Nato

„En historischen Dag“ – dat hett Nato-Generaalsekretär Jens Stoltenberg seggt: Denn Finnland warrt vundaag dat 31. Nato-Liddmaat. An’n Namiddag draapt sik de Butenministers vun de Nato-Länner in Brüssel. Dor wüllt se denn de finn’sche Flagg hissen. Sietdem dat losgahn is mit den russ’schen Angreepskrieg gegen die Ukraine, will Finnland al in de Nato rin. Finnland is jo glieks blangenbi. Nu kann dat losgahn, wiel de Törkei un Ungarn as letzte Liddmaten ok tostimmt hebbt.

