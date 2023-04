Stand: 04.04.2023 09:30 Uhr Ne’e CDU Spitz

He is de Ne’e: Dennis Thering is an’n Avend to’n CDU-Lannchef wählt worrn. Mit en grote Mehrheit. Nu sünd Partei- un Frakschoonsspitz in een Hand. Thering is de Nafolger vun Cristoph Ploß. Bi de Börgerschopswahl, dor will Thering wedder mehr Stimmen för de CDU halen. Bi’t letzt Maal hett se blots 11,2 Perzent kregen – dat weer en histor’schen Deeppunkt.

