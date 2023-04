Stand: 04.04.2023 09:30 Uhr Hauptbahnhoff schall sekerer warrn

An keen düütschen Bahnhoff geev dat in’t verleden Johr mehr Gewalt as an’n Hamborger Hauptbahnhoff. Dat wüllt Polizei, Bunnspolizei, de Hoochbahnwach un de DB-Sekerheit nu ännern. Se wüllt dor nu tohoop mit Wachlüüd ünnerwegens ween. Un noch sekerer schall dat vun Sommer af an mit en App för den Hauptbahnhoff warrn. Dormit köönt Fohrgäst diskret Hölp ropen.

