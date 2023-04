Stand: 04.04.2023 09:30 Uhr Groten Schreck op’n DOM

Twee Stunnen müssen söss Fohrgäst güstern op den Fröhlingsdom töven, un dat 15 Meter in de Hööch. So as dat utsüht, weer de Grund en techni’schen Defekt bi dat Fohrgeschäft „Jekyll un Hyde“. De TÜV kiekt se de Saak nu nipp un nau an. Bet se ruthaalt worrn sünd, hebbt Hölperslüüd vun de Füerwehr de Fohrgäst över Kraans versoorgt.

