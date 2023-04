Stand: 04.04.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt hebbt wi Sünn, aver ok dichte Wulken. An’n Namiddag un Avend lockert dat mehr op un de Sünn kümmt richtig dörch. Kann woll mal en Schuer daalkamen, man meist is dat dröög bi bet to negen Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder 1 Graad ünner Null. Morgen kann dat eerstmal Nevel geven. Dorna kriggt wi meist dichte Wulken, af un to en Regenschuer, kann aver ok mal richtig oplockern bi bet to negen Graad.

