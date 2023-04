Stand: 03.04.2023 09:30 Uhr Düütschlandticket in'n Verkoop

Vun vundaag af an kann man dat Düütschlandticket köpen. In Hamborg geiht dat to'n Bispeel in de HVV-Switch-App or ok in Kunnen-Centers. HVV-Abos warrt automatisch ümstellt – man mutt nix maken. Dat Düütschlandticket köst negenunveertig Euro in'n Maand un man kann dormit in't hele Land föhren. Wokeen Sozialhülp kriggt, betahlt blots negenuntwintig Euro, Schölers negenteihn Euro. Studenten künnt jümehr Semestertickets upgraden. Dat Düütschlandticket gellt denn vun'n eersten Mai af an.

