Stand: 03.04.2023 09:30 Uhr Habeck in Kiew

Viezkanzler Robert Habeck is na Kiew reist. De Politiker vun de Grönen is an'n Morgen in de Hauptstadt vun de Ukraine ankamen, mit dorbi sünd Lüüd ut de düütsche Weertschop. Habecks Reis weer egens al in'n Harvst ansett. Wegen de Winteroffensiv vun de Russen har man se man verschuven, sä Habeck.

