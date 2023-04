Stand: 03.04.2023 09:30 Uhr Oostermärsch in Hamborg

Ok düt Johr warrt dat wedder Oostermärsch vör'n Achtergrund vun'n Krieg in de Ukraine geven. Dat "Hamborger Forum" hett wedder en groten Marsch plant, man de Warkschopen un de Linke in Hamborg maakt düt Johr nich mit. Denn: Dat Forum gifft de NATO en Mitschuld an'n russischen Angreep. De DGB will nu mehr Lüüd för de Maiveranstalten mobil maken, de Linke maakt sülms en Fredensfest.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch