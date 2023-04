Stand: 03.04.2023 09:30 Uhr Fridays for Future: Support för "Letzte Generation"

Se backt sik op de Straten or smeert dat Hamborger Raathuus vull: An Lüüd vun de "Letzte Generation" warrt graad veel rümkrittelt. "Fridays for Future" is dor al fründlicher instellt. Sprekersch Annika Kruse sä in't Hamborg Journal, de twee Gruppen harrn dat Glieke in't Oog: Un dat is, mehr Druck in de Klimapolitik to bringen. Kruse harr giern, dat mehr doröver snackt warrt, wat de "Letzt Generatschon" will un nich so veel doröver, wat se maakt.

