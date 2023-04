Stand: 03.04.2023 09:30 Uhr Füer in Negraven

In Negraven hefft an'n Morgen üm un bi süsstig Füerwehrlüüd en Brand in en Mehrfamilienhuus löscht. De Brand in't Huus in de Negraver Bahnhoffsstraat güng ünner't Dack los. Keeneen is dorbi verletzt worrn. Woso dat brennt hett, is noch nich rut.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch