Stand: 03.04.2023 09:30 Uhr Wahl in Finnland

Finnland steiht vör en Regierenswessel. De Sozialdemokraten vun Ministerpräsidentsche Sanna Marin hefft Stimmen dorto kregen, man den Rang as gröttst Kraft in't Parlament hefft se verloren: an de Konservativen vun de Natschonal Sammlungspartei. Ok de Rechten "De Finnen" hefft mehr Stimmen kregen as de Sozialdemokraten. För en Mehrheit in't Parlament is en Koalitschon vun drei or mehr Parteien nödig.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch