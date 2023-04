Stand: 01.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Hamborg gifft Geld för Priesafslääg

Dingsdag düsse Week dreih sik dat in Hamborg veel wat üm dat Düütschland-Ticket för 49 Euro in’n Maand. De Fohrkort schall dat ja af‘n 1. Mai geven un deswegen warrt dat denn ok bi’n HVV allens ‘n beten wat anners lopen un kösten. All de Abo-Fohrkorten warrt nu düütlich wat billiger. „Wi sünd so günstig as siet 1993 al nich mehr“, sä Verkehrssenater Anjes Tjarks. Hamborg nimmt ok noch mal veel Geld in’e Hand, wodörch vele Lüüd bi de Fohrkort bavento noch en Priesafslag kriegen doot. Düsse ganze Saak köst de Stadt Hamborg, so as de Behöörden dat seggt, üm un bi fiefhunnert Millionen Euro.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

