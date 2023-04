Stand: 01.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Flooghaven treckt Bilanz

Middeweken düsse Week hett de Hamborger Flooghaven Bilanz trocken. De Böversten kiekt dor nu wedder ‘n beten wat toversichtlicher na vörn. Düt Johr rekent se mit knapp ünner veerteihn Millionen Flooggäst - dat sünd nich ganz dree Millionen Lüüd mehr as verleden Johr. Na den Stand, so as in de Tiet vör den ganzen Corona-Slamassel, dor sünd se aver noch nich ganz hen. Un dat gifft ok wat Neets, wat se planen doot: Dormit de Regen bi’t Töven nich all to lang warrn doot, köönt sik de Lüüd denn al vöraf en Tietfenster för jümehr Sekerheitskontroll geven laten. Un: Bet 2035 will de Flooghaven denn ahn CO2 utkamen.

