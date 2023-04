Stand: 01.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Raathuuswand vullkleit

Wegen düsse Akschoon vun Klima-Aktivisten sünd veel Lüüd in Brass kamen: Bi‘n Ingang vun dat Hamborger Raathuus is Dunnersdag düsse Week ne ganze Eck vun mit Farv vullkleit worrn. Politikers vun all Frakschonen hebbt de ganze Saak beklaagt un de Senaatskanzlei hett goors Straafanzeig stellt. För de Regerensparteien steiht fast: Totiets kann een mit de Aktivisten nich vernünftig snacken. Tominnst is de Farv waterlöslich ween un kunn so denn noch rechttietig to’n Besöök vun König Charles III. wedder wegmaakt warrn.

