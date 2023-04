Stand: 01.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: König Charles III. in Hamborg

De Besöök vun König Charles III. tohoop mit sien Fro Camilla güstern, Freedag düsse Week, hett noch mal för royalen Glanz in’e Stadt sorgt. Middags is dat Poor mit’n ICE ut Berlin an’n Dammtorbahnhoff ankamen. Na den Besöök vun dat Mahnmaal St. Nikolai sünd de beiden denn ok op‘e Lüüd op togahn, de vör allen Dingen op’n Raathuusmarkt op jüm töövt hebbt. Bi en Barkassenfohrt hett sik Charles in’n Haven denn ok noch wat vertellen laten över anner Energien, de mööglich sünd. Denn Charles, de sett sik ja veel wat för dat Klima in. Bummelig 1.000 Polizeilüüd hebbt sik bi den Staatsbesöök üm‘e Sekerheit kümmert hatt. Vele Straten sünd deswegen ok dichtmaakt worrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

