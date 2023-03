Stand: 31.03.2023 09:30 Uhr König Charles in Hamborg

Hamborg bringt sik vundaag op Schick: Middags kummt de brietsche König Charles de Drütte tohoop mit sien Fro Camilla an’n Dammtorbahnhoff an. Dat royale Poor warrt denn an’t Raathuus mit’e Lüüd tohoopkamen. Bavento warrt se denn ok noch dat Mahnmaal St. Nikolai besöken. Un denn maakt se ok noch en Barkassenfohrt. Dor lett sik Charles denn in’n Haven wat över anner Energien, de mööglich sünd, vertellen. Denn Charlses sett sik ja veel wat för dat Klima in. Wegen den Staatsbesöök warrt denn in’e Binnenstadt ne ganze Reeg an Straten dichtmaakt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch