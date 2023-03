Stand: 31.03.2023 09:30 Uhr Raathuuswand vullkleit

Siet Dagen al maakt sik Hamborg praat för den Besöök. Un güstern nu kööm denn noch en Putz-Akschoon bavento. De Huuswand vun’t Raathuus is stünnenlang reinmaakt worrn, denn Lüüd vun de „Letzte Generatschoon“ hebbt dat Huus mit Farv vullkleit hatt. De Senaat snackt dorvun, dat düsse Akschoon vun’e Aktivisten en Oort un Wies weer, wo een blots mit’n Kopp schütteln kunn un dat dat ganz un gor respektlos weer. En Film dorto kann een sik ok bi uns in uns NDR Hamborg App ankieken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch