Stand: 31.03.2023 09:30 Uhr Trump kummt vör’t Brett

De vörmalige US-Präsident Donald Trump warrt anklaagt. Grund is woll dat Geld, dat he an de Porno-Schauspelerin Stormy Daniels betahlt hebben schall un wat denn villicht nich ganz mit de Regeln rund üm dat Betahlen vun en Wahlkampf tohoopgahn deit. Man wat dor nu aver nipp un nau in’e Anklaag binnenstahn deit, dat weet een noch nich. Trump snackt vun en politische Hexenjagd. Dat is dat eerste Tuur in’e Geschicht vun’e USA, wo en vörmalige Präsident vör’t Brett bröcht warrt.

