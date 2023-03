Stand: 31.03.2023 09:30 Uhr Liek in’e Elv funnen

Op Steenwarder hebbt Kajakfohrers in’e Elv en Liek funnen. Füerwehrlüüd hebbt den Lief güstern Avend ruthaalt hatt, de woll ok al ne ganze Tiet lang in’t Water legen hett. Dat kunn ween, dat dat de teihn Johr ole Jung weer, de Enn vun’n Februaarmaand an den Fähranlegger Bubendey-Ufer in’e Elv rinfullen is. De Liek schall nu in’e Rechtsmedizin ünnersöcht warrn. So wüllt se denn rutfinnen, wokeen dat is.

