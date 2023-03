Stand: 31.03.2023 09:30 Uhr Winternootprogramm geiht to Enn

Nachtens is dat bi uns in Hamborg deelwies noch teemlich koolt mit eenstellig Temperaturen. Liekers geiht vundaag dat Winternootprogramm to Enn för Lüüd, de keen Dack över’n Kopp hebbt. Eenmal köönt se dor noch en Slaapplatz kriegen, dorna warrt dat Anbott denn instellt. Groff rekent mööt sik nu sösshunnertföfftig Lüüd ahn Dack över’n Kopp wedder en annern Slaapplatz in uns Stadt söken. De Soziaalbehöörd seggt aver, dat dat bi extreme Wetterlagen Noot-Anbotten geven deit.

