Stand: 31.03.2023 09:30 Uhr Straaf för HSV-Speler

Twee Johr lang dröfft he nich mehr profeschonell Football spelen: HSV-Speler Mario Vuskovic is nu vun dat DFB-Spoortgericht sparrt worrn. De Grund is Doping. De Rechtsstriet is dormit aver noch nich vörbi: De HSV as ok Vuskovic sülvst wüllt gegen dat Uurdell gegenangahn. De eenuntwintig Johr ole Footballspeler hett in den Perzess ümmer wedder afstreden, dat he sik bewusst un mit Afsicht doopt harr.

