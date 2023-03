Stand: 30.03.2023 10:15 Uhr Verhanneln över Tarife geiht wieder

De Warkschoppen un Arbeidgevers hebbt dat nich schafft, dat se sik enig warrt. De Verhanneln över ne’e Tarife för den öffentlichen Deenst vun Bund un Gemenden sünd verleden Nacht op nix rutlopen. Dat bedüüd: De Müll warrt wiederhen afföhrt, ok Kinnergordens, de Bund un Gemenden tohüürt, arbeid wieder. Dat Arbeid dalleggen is eerstmal utsloten. Nu fangt nämlich de Vermiddlers mit ehr Arbeid an, un so lang gellt de Plicht to’n Freden holen.

