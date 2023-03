Stand: 30.03.2023 10:15 Uhr König Charles III. in Düütschland

Dag Twee vun den Staatsbesöök vun König Charles III. in Düütschland. Op dat Programm steiht vundag, dat de König sik inschrieven deit in dat Gullen Book vun de Stadt Berlin. Achteran warrt he as eerste König överhaupt een Reed in’n Bunnsdag holen. To’n Sluß vun sien Reis warrt Charles tohoop mit sien Frau Camilla denn morgen na Hamborg kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.03.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch