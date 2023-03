Stand: 30.03.2023 10:15 Uhr Pleeghüüs-Bedrievers untofreden

Private Pleeghüüs un Pleegdeenste wüllt Druck maken op de Hamborger Sozialbehöörd. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat se tokamen Week an dat Amt schrieven wüllt, wo dull se utlast sünd. Dormit wüllt se wiesen, dat se bannig dorünner to lieden hebbt, dat nich noog Pleegers to finnen sünd. De Bedrievers vun de Hüüs un Denste wüllt ünner annern dörchsetten, dat Hölpslüüd binnen een Johr utbildt warden koent, dormit‘n de Facklüüd beten wat vun de hoge Last rünnernehmen kann.

