Stand: 30.03.2023 10:15 Uhr Bunnswehr warrt lütter

De Bunnswehr warrt lütter: De Ne’e Osnabrücker Zeitung schrifft, opstunns süht dat so ut: Dütlich mehr Suldaten gaht ut den Armeedeenst rut, as nee dortokaamt, un dat nu al dat tweete Johr. Een Bispeel: Dat Ministerium för Verdedigen seggt, verleden Johr hebbt mehr as negenteihndusendfiefhunnert Minschen de Bunnswehr verlaten. Nee dortokamen sünd achthunnert weniger.

