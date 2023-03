Stand: 29.03.2023 09:30 Uhr Dat Düütschland-Ticket kümmt

Eendoont wat Bus oder Bahn: Bi’n Naverkehr köönt wi vunaf 1. Mai mit dat Düütschland-Ticket fohren. För vele Fohrgäst warrt dat 49 Euro kosten, man för annere - Schölers oder Azubis to't Bispeel - dor köst dat denn noch weniger. De HVV un ok Verkehrssenater Anjes Tjarks glöövt nich, dat denn de Bussen un Bahnen to vull warrt. Vergliekt een dat mit de Tiet vör Corona sünd de Bussen un Bahnen totiets to 87 Perzent utlast.

