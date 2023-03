Stand: 29.03.2023 09:30 Uhr Karstadt Horborg maakt dicht

Wat warrt ut dat Karstadt-Huus in Horborg? Vunaf Juni maakt de Filiaal een för allemal dicht. De Bezirkspolitik will nu verhinnern, dat dat Huus över Johrn leddig steiht. Vun de Eegners gifft dat woll noch keen Ideen. De SPD in’n Bezirk is dorför, dat een dat Huus eerstmal kreativ bruken deit, mit Kunstgalerien oder Festivals to’t Bispeel. Man op lange Sicht müss en ümboen oder afrieten.

