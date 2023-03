Stand: 25.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Vele Warnstreiks in Hamborg

Düsse Week geev dat in Hamborg wedder vele Warnstreiks. Dingsdag güng dat los mit de Krankenhuus-Dokters. Se leten in Hamborg un ganz Noorddüütschland, in Berlin un anner Bunnslänner jümehr Arbeit liggen. Dat geiht üm mehr Geld. De Warnstreik vun’e Dokters is aver blots een vun vele düsse Week ween. Denn dor sünd noch anner op nakamen: in Kinnergoorns, an’n Flooghaven un bi de Stadtreinigen. Un övermorgen kummt denn de grote Warnstreik in ganz Düütschland, wo Flegers, Töög un de Nahverkehr utfallen doot. Dor föhrt in Hamborg denn ok keen S-Bahnen. De U-Bahnen, Bussen un HADAG-Fähren sünd bi uns in’e Stadt aver nich bedrapen, denn bi de Hoochbahn sünd se mit jümehren Tarifstriet al dörch.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

