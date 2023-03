Stand: 25.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Pann bi de Polizei

Na den Amokloop bi de Tügen Jehovas in Alsterdörp is bi de Arbeit vun’e Polizei woll wat scheef lopen. Eerst sään se, dat se nix över dat Book vun den Keerl, de dat maakt hett, in’t Internet finnen kunnen. Middeweken düsse Week kööm denn aver vördag, dat en Mitarbeidersch dat Book funnen harr. Den Titel vun dat Book fünn se aver nich so slimm, dat een Alarm slaan müss. De Behöörden snackt vun en Missverstahn.

