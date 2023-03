Stand: 24.03.2023 09:30 Uhr Streiks

Vundaag geiht de Warnstreik an Hamborgs Krankenhüüs un bi de Stadtreinigen wieder. De aver noch veel gröttere Streik kummt denn eerst Maandag noch op uns to. Dor hebbt näämich de Warkschopen för ganz Düütschland to’n Verkehrs-Warnstreik opropen. Dor fallt den Flegers, Töög un de Nahverkehr ut. In Hamborg föhrt Maandag denn keen S-Bahnen. De U-Bahnen, Bussen un HADAG-Fähren sünd bi uns in’e Stadt aver nich bedrapen, denn bi de Hoochbahn sünd se mit den Tarifstriet al dörch.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch