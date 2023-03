Stand: 24.03.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Regen lett ‘n beten wat na. Twüschendörch blifft dat vundaag ok mal ne Tiet lang dröög un ok de Sünn kunn villicht ok noch mal en beten wat bi rutkamen. Liekers kann dat vundaag aver ok noch mal Blitz un Dönner geven. Is also vun allens wat mit dorbi - bi milde üm un bi föffteihn Graad. Opstunns sünd dat twölf Graad in Fuhlsbüddel. Morgen veel Wulken un över den ganzen Dag henweg enige Regenschuer, twüschendörch ok mal dröög un ‘n beten Sünn un Wind dorbi, de stedenwies ok mal ‘n beten wat duller utfallen kann. Un dat Ganze denn bi Temperaturen vun bet to ölven Graad. Un de Sünndag fallt denn alltohoop al wedder ‘n beten wat beter ut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch