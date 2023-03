Stand: 23.03.2023 09:30 Uhr Streiks in'n Öffentlichen Deenst

Wat de Warnstreiks in'n Öffentlichen Deenst angeiht, dor is vundaag in Hamborg so richtig wat los. De Warkschop Verdi hett wedder poor dusend Mitarbeiders opropen, dat se vundaag nich arbeiden doot. Dorüm sünd vundaag to't Bispeel de Elvkinner-Kitas dicht un an poor Scholen köönt se sik nich den helen Dag lang üm de Kinner kümmern. Bi de Stadtreinigen süllt de Mitarbeiders bet Sünndag nich arbeiden un in'n Haven, dor köönt wegen de Streiks keen grote Scheep inlopen. An'n Airport sall de Bedriev to't gröttste Deel normal wiederlopen.

