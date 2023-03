Stand: 23.03.2023 09:30 Uhr Dat 49-Euro Ticket kümmt

To'n eersten Mai kümmt ja nu dat 49-Euro-Ticket, wat överall in't Land gellen sall. De Hamborger Verkehrsverbund seggt siene Kunnen to, dat de Ümstellen ganz eenfach warrt. Vunaf drütten April geiht de Verkoop vun dat Ticket över de HVV-Switch-App los. Lüüd, de keen Smartphone hebbt, de köönt de Fohrkoort as Chipkoort kriegen. För all, de al en HVV-Abo hebbt, geiht de Pries vunaf Mai vun sülvst rünner.

