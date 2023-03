Stand: 23.03.2023 09:30 Uhr Wat Faeser vun Tiktok hollen deit

Bunnensbinnenministersch Nancy Faeser will sik in Tokunft Internet-Anbotten ut China scharper bekieken. Na ehr Menen sullen sünnerlich de Lüüd bi Tiktok beter opkläärt warrn. Geheemdeensten seht de Video-App as en Warktüüch vun de chineesche Regeren an, mit de se de Daten vun de Nutzers afgriepen doot. Tiktok will vun de Vörhollen nix vun af weten. Kumplettemang verbeden will Faeser de App nich.

