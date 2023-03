Stand: 22.03.2023 10:15 Uhr A26-Plaan steiht op wackelige Fööt

De plante Hoben-Autobohn A 26-Oost schall dorför sorgen, dat dütlich weniger Autos dörch de Hamborger Binnenstadt moet. Man mitmol steiht woll in Fraag, wat dat överhaupt betahlt warden kann. De Viez-Baasfro vun den Huusholt-Utschuß in’n Bunnsdag Bettina Hagedorn sä nu bi en Snack-Runn vun de Patriotsche Sellschapp, dat bi weck plante Vörhebben Geld streken warden mutt, wieldat de Kassen leddig sünd. En Tunnel ünner den Köhlbrand un baven to noch de nee’e Autobohn, dat warrt sik Hamborg, wenn dat wohrhaftig so steiht, woll nich leisten koenen.

