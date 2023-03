Stand: 22.03.2023 10:15 Uhr Klima-Demonstranten in’t Rathuus

De Klima-Demonstranten kunnen Hamborg, tominnst eerstmal, mit gröttere Blockade-Aktschonen in Roh laten. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat dat in’t Hamborger Rathuus en geheem Drepen vun SPD un Gröne geven hett mit weck Lüüd vun de „Letzt Generatschon“, as se sik sülvst noemt. Wat dor besnackt worden is, weet wi noch nich, man dat schall noch en tweet Drepen geven un bet dorhen woll keen gröttere Blockeer-Aktschonen.

