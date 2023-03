Stand: 22.03.2023 10:15 Uhr Kroog-Deck instört

Kommodig sien Fieravend-Beer in den Kroog an’e Eck drinken – un mitmal kümmt de Deck rünner. Dat is güstern Avend bi Klock acht rüm in dat Wachtel-Eck in Barmbeek-Nuurd pessert. To Schaden kamen is nüms dorbi. De Füerwehr seggt, de Holtbohlendeck is woll instört, wiel de Huuswand vun dat twee Stockwarke hoge Gebüüd afsackt is. Een Statiker hett nu seggt, in dat Huus kann een nich mehr wahnen, weck Hüerslüüd müßten stantepee ut ehr Wahnungen rut.

