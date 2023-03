Stand: 21.03.2023 09:30 Uhr Streik bi de Dokters

De Dokters staht praat, wenn dat üm’t Streiken geiht – so seggt dat de Warkschop vun de Dokters Marburger Bund. Vundaag sünd bunnswiete Protestakschonen plaant, ok in Hamborg. Hier schall dat üm Klock 12 en grote Kundgaav geven. Vele plaante Operaschonen müssen opschoven warrn. De Warkschop will en Inflatschoonsutgliek för de Dokters hebben un dat jümehr Lohn üm 2,5 Perzent na baven geiht.

