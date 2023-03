Stand: 21.03.2023 09:30 Uhr Ne’e Megafrachter

De Containerscheep, de warrt ümmer grötter. En ne’en Rekord stellt nu de MSC Irina op. Dat Megafrachtschipp, dat kann knapp 24.350 Container laden. Dat kunn betlang keen anner Schipp. As Vergliek: Op dat Megafrachtschipp Ever Alot, dat in‘n September in’n Hamborger Haven west is, dor passt 350 Container weniger rop.

