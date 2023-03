Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt is dat gries un regend en beten, is aver meist dröög. Vun Middag af an warrt dat mehr mit’n Regen oder Spütterregen. Dat Ganze bi bet to 12 Graad. Opstunns meet wi bi ju in Wandsbeek 8 Graad. Morgen kriggt wi ok Wulken un vun Tiet to Tiet regend dat, deels ok mal en beten duller bi bet to 13 Graad.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch