Stand: 20.03.2023 09:30 Uhr Trüchdenken an Amokloop

260 Minschen hebbt in uns Stadt an de Lüüd dacht, de bi den Amokloop in Alsterdörp an’n 9. März storven sünd. Bi de ökumeensche Gedenkfier in de Hauptkark St. Petri dank de evangeelsche Bischöppin Kirsten Fehrs de Polizisten, Hölpslüüd un Nootfallseelsorgers, de dor in’n Insatz weern. Vör annerthalf Weken harr en 35-Johrige in dat Beedhuus vun de Tügen Jehovas in Alsterdörp söven Minschen un sik sülvst dootschaten.

