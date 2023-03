Stand: 20.03.2023 09:30 Uhr Redden för Credit Suisse

Dat weer en gode Naricht för de groten Zentraalbanken: De Swiezer Grootbank UBS övernimmt de Credit Suisse, de ja in de Kniep kamen weer. Dat hebbt Behöörden un Banken an’n Avend künnig maakt. De Nationnaalbank vun de Swiez warrt för de Övernahm ümrekent mehr as 100 Milliarden Euro toscheten. Bavento gifft de Staat Garantien vun goot 9 Milliarden. De Credit Suisse höört to de weltwiet 30 Banken, de as systemrelevant gellen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch