Stand: 20.03.2023 09:30 Uhr Personaalwessel bi Hamborger CDU

Paukenslag bi de Hamborger CDU: De Lannsvörsitter Christoph Ploß geiht. För em övernimmt de Frakschoonsböverste Dennis Thering. He schall de CDU ok in den Wahlkamp för de Börgerschopswahl anföhren. Dat hett de Lannsvörstand vun de Partei güstern beslaten. Wählt warrn schall Thering op en Parteidag tokamen Maand.

