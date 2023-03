Stand: 20.03.2023 09:30 Uhr Protestakschoon in Hamborger Kunsthall

En Protestakschoon vun twee Froens vun de Letzte Generatschoon is in de Hamborger Kunsthall vun Wachlüüd afwennt worrn. De beiden Aktivistinnen wullen güstern op dat Sekerheitsglas vun Caspar David Friedrich sien Bild „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ en anner Bild överkleven. As de Wachlüüd dat wies worrn un dortwüschen gahn sünd, hebbt de Froens dat Poster op den Footbodden kleevt un griese Asch utkippt. Dorför hebbt se en Platzverwies vun de Polizei kregen. Dat Bild, dat vele Lüüd kennen doot, hett nix afkregen.

