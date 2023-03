Stand: 20.03.2023 09:30 Uhr Op de A23 warrt boot

De A23 noordwesten vun Hamborg warrt vun hüüt af an wedder för Maanden to en grote Bosteed. För een Week steiht för Autofohrers, de na Heid ünnerwegens sünd, eerstmal blots een Fohrbahn praat. Dorna warrt de Autobahn, de en Barg Pendlers Dag för Dag bruukt, in Richt na Hamborg hen vun Grund op an wedder trechtmaakt. De Boarbeiden twüschen Pinnbarg-Süüd un dat Dreeeck Noordwest warrt woll bet Wiehnachten duern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch