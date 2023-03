Stand: 18.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Veel Fragen na Amokloop

Düsse Week - de eerste Week na den Amokloop in Alsterdörp - dor is noch veel wat över de ganze Saak snackt worrn. Vör allen Dingen ok över en Book, wat de Keerl, de dat maakt hett, schreven harr. Dor stünnen krude Thesen binnen. Vör den Keerl is ok in en anonym Schrieven vör wohrschaut worrn is. De Polizei harr wegen düssen Breef ok al mal för ne Tiet lang bi em tohuus vörbikeken hatt. Dorbi is he aver vun‘e Psyche her nich groot wieder opfullen. Un op dat Book is de Polizei in’t Internet ok nich op stött ween. Dor blievt also noch vele Fragen apen. Morgen Avend schall dat en ökomenische Truerfier in’e Hauptkark St. Petri geven, wo denn an de Offers vun den Amokloop an dacht warrt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch