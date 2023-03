Stand: 18.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: NABU bekrittelt Bööm-Bilanz

In Hamborg sünd düssen Winter över 800 Bööm afmaakt worrn. Düsse Tahl hett de Ümweltverband NABU utrekent un Middeweken düsse Week op’n Disch leggt hatt. Wat se bekritteln doot, is, dat noch lang nich in jeden enkelten Fall ok Böök naplannt worrn sünd. So as de NABU dat seggt, müssen dat egens noch mehr ween, as afmaakt worrn sünd, üm so denn dat Fehlen vun grote ole Bööm uttoglieken.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch