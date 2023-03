Stand: 18.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Betahlen för’t Utbaggern anners regeln

Üm un bi 100 Millionen Euro gifft de Bund jedet Johr för dat Utbaggern vun’e Elv to. Dat schall nu weniger warrn. De maritime Koordinator vun’n Bund, Dieter Janecek, de will, dat de Länner noch starker an dat bedeligt warrt, wat dat Schlickbaggern in’e Elv un in’n Haven kösten deit. NDR 90,3 hett mit em snackt, wat een sik morgen fröh af Klock söss in’t Hamborger Havenkonzert bi uns in’t Radio anhören kann.



Wat den Striet allgemeen üm den Slick angahn deit, dor hett düsse Week nu Sleswig-Holsteens Ministerpräsident Daniel Günther Hamborg Hölp anbaden. He sä, dat sien Regeren allens dorför doon wull, Ecken to finnen, wo Hamborg mit sien Slick blieven kunn, denn de Haven weer ok wichtig för Sleswig-Holsteen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch